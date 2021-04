PM apreende 13 kg de maconha em Poções

Integrantes da 79ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Porções) apreenderam, nesta quinta-feira (1º), 13 kg de maconha prensada. O entorpecente estava com um homem no bairro de Alto da Vitória,no município de Poções, no Sudoeste do estado.

De acordo com o comandante da 79ª CIPM, major Alécio Marques de Andrade, os policiais faziam rondas no bairro e perceberam que um homem dispensou um objeto e tentou fugir.

"Encontramos dentro da sacola arremessada 13 kg de maconha em tabletes prensados, uma porção menor da mesma erva, uma balança, celular e R$620", detalhou o oficial.

Com passagens por tráfico e desacato, o homem foi conduzido à Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista).