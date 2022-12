PM apreende 1,5 tonelada de maconha em caminhão carregado com frango

A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta sexta-feira (9), cerca de uma tonelada e meia de maconha em Feira de Santana. A droga foi apreendida no bairro Campo Limpo, quando policiais da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Leste e da 66ª CIPM flagraram homens descarregando um caminhão baú pela parte superior.





Os militares se aproximaram do veículo e constataram que se tratava de uma carga de entorpecentes, que estava armazenada no teto falso de um caminhão carregado com frango. A droga estava distribuída em mais de mil tabletes e 96 embalagens. Estima-se que a carga chegue perto de uma tonelada e meia de maconha.

Foram detidos o motorista e outros três homens que estavam descarregando o material. Eles foram conduzidos para a Central de Flagrantes. A carga de entorpecentes foi apresentada no Complexo Policial Investigador Bandeira, em Feira de Santana.

A apreensão é resultado da Operação Aeroleste, na qual atuam unidades do Comando de Policiamento da Região Leste (CPRL) e do Comando de Policiamento Especializado (CPE). O objetivo da operação é reduzir os casos de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) na região.