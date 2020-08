PM apreende 18 caça-níqueis em operação no Calabetão

A sorte estava do lado da Polícia Militar, na noite de sábado (22), no bairro do Calabetão. Após ligações anônimas, PMs apreenderam 18 máquinas caça-níqueis em dois bares, que foram fechados pois descumpriam lei municipal que permite funcionamento dos estabelecimentos até às 23h. Um deles foi notificado porque não tinha alvará de funcionamento.

O jogo de azar é considerado contravenção penal no Brasil, com punição prevista de três meses a um ano de prisão, além de multa. Os proprietários foram levados para a Central de Flagrantes, onde foi lavrado um termo circunstanciado, destinado aos crimes de menor potencial ofensivo.

A ação começou por volta das 23h30 e contou com agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Na Rua Clériston Andrade, a principal do bairro, os policiais encontraram sete máquinas que estavam ligadas na entrada no estabelecimento.

“Eu sou um pai de família, não sabia que não era permitido. É a primeira vez que ponho essas máquinas aqui. Juro que não farei mais isso”, tentava, em vão, se justificar o dono do bar, identificado como Pedro, que foi obrigado a fechar o bar. Ele não quis falar com o CORREIO.

Já na Praça da Esperança, a PM apreendeu 11 máquinas de jogos de azar. Além das máquinas caça-níqueis, o local não tinha alvará de funcionamento. “Não vou falar mais nada”, respondeu a dona do estabelecimento, assim que o bar foi fechado e notificado pela Semop.