PM apreende drone que seria utilizado para lançar celulares em presídio

Equipes da Companhia Independente de Polícia de Guarda (CIPGd/Itabuna) apreenderam, nesta quinta-feira (12), um drone que seria utilizado para arremessar celulares para o Complexo Penitenciário de Valença.

Conforme explicou o comandante da unidade, major Washington Luís Fonseca , a ação criminosa foi evitada por militares que estavam no local. "Quando as guarnições perceberam o drone próximo ao presídio, deram um tiro no equipamento, que logo caiu no chão”, disse o oficial.

Durante buscas nos arredores do Complexo, os PMs, com apoio de agentes penitenciários, localizaram seis celulares, um cabo de alimentação, um litro de gasolina, um carregador de drone, um adaptador de tomada e um rolo de fio.

Os materiais apreendidos foram apresentados na Administração do presídio.