PM apreende mais de 60 tabletes de drogas avaliados em R$ 80 mil em Feira de Santana

Equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana) apreenderam, nesta segunda-feira (14), 61 tabletes de drogas (maconha e crack) avaliados em R$ 80 mil .

Após informações de que havia um espaço utilizado para esconder drogas no bairro de Parque Ipê, em Feira de Santana, militares iniciaram rondas na região, como explica o comandante da unidade, major Joilson Lessa.

“Quando os militares chegaram ao local indicado, encontraram um imóvel abandonado, com as portas abertas. Lá , foram encontradas duas caixas com o material”, disse o comandante.

De acordo com o major, os materiais foram apreendidos e levados para a Central de Flagrantes da cidade. O titular da Coordenadoria Regional de feira de Santana, delegado Roberto Leal, informou que a maconha estava avaliada em R$ 60 mil, enquanto o crack em R$20 mil.