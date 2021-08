PM atira contra guincho da Transalvador em discussão de trânsito na Bonocô

Uma discussão de trânsito terminou em tiro na manhã desta terça-feira (3), na Avenida Bonocô. Um policial militar que estava de folga se irritou durante a confusão e deu um tiro no pneu de um guincho da Transalvador. O caso aconteceu por volta das 8h.

Em entrevista à TV Bahia, o motorista do guincho informou que ele estava na pista da esquerda quando percebeu que o motorista do carro de passeio, uma Fiat Toro, estava atrás dele, buzinando muito e tentando ultrapassá-lo. Como não mudou de faixa, o motorista disse que o condutor emparelhou o carro com o caminhão, apontou a arma para ele e disparou três vezes contra o veículo, atingindo um dos pneus.

O policial foi identificado como soldado Tiago Borges dos Santos. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 58ª Companhia Independente da PM foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar no local, encontrou o autor do disparo e o levou para a Central de Flagrantes, na companhia de um advogado. Em seguida, o homem "foi levado à Corregedoria da PM para a adoção de todas as providências cabíveis". A Guarda Civil Municipal e a Transalvador também foram acionadas.

O PM, que teve sua arma recolhida, apresentou uma versão diferente do motorista do guincho e disse, através do seu advogado, Dinoemerson Nascimento, que estava com familiares dentro do veículo quando levou uma fechada do motorista do guincho, que prendeu seu veículo no canteiro, colocando a vida dos ocupantes do carro em risco.

O soldado teria dado voz de prisão ao motorista do guincho e foi xingado. Ainda segundo o advogado, como o guincheiro tentou fugir, o PM atirou contra o pneu.

Por meio de nota, a Transalvador informou que o disparo atingiu o pneu dianteiro e que ninguém ficou ferido. Acrescentou ainda que dentro do guincho estava apenas o funcionário da empresa terceirizada que presta serviços à autarquia de trânsito e que, no momento do ocorrido, não havia veículos sendo removidos em situação de infração de trânsito.