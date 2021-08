PM-BA e shoppings de Salvador se unem na Campanha do Agasalho 2021

A Polícia Militar da Bahia começa, na próxima quinta-feira (12), a Campanha do Agasalho 2021. O tema deste ano é “Solidariedade, uma Força que aquece corações!". A ação da PM vai contar com a parceria dos shoppings Salvador e da Bahia e pretende arrecadar roupas, calçados, agasalhos e cobertores que serão doados para pessoas em situação de rua e entidades de apoio e acolhimento, em Salvador e no interior do estado.



As pessoas interessadas em participar do projeto poderão doar nos Shopping da Bahia, no estacionamento L1, no Drive SDB e no Salvador Shopping, no estacionamento VIP, localizado no G1, que pode ser acessado pela entrada 1, das 12h às 20h; ambos no formato drive-thru. A coordenação da campanha é do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PM. A ação vai até domingo (15), sempre das 12h às 20h.



A Campanha do Agasalho é realizada anualmente, em virtude das baixas temperaturas previstas para a capital baiana e demais municípios do Estado no período do inverno. O objetivo da Corporação é ampliar a responsabilidade social e o respeito aos direitos humanos.



Pelo segundo ano, por causa da pandemia do novo coronavírus e atendendo aos protocolos de segurança sanitária, é recomendado aos policiais que o material só deve ser manuseado 48h depois do recebimento, como medida de prevenção.



Nas redes sociais do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (@dpcdh.ba) ou pelos telefones 71 3115-9369/9305 é possível saber mais detalhes sobre as doações.