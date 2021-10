PM baiano disputa Campeonato Mundial de Judô e fica em 5º lugar

O soldado Paulo Ricardo Alves, 31 anos, garantiu o 5° lugar, no Campeonato Mundial de Judô, realizado em Portugal, na sexta-feira (22). O militar baiano atua no Esquadrão de Polícia Montada (Cavalaria) da PM de Itabuna e lutou com os principais judocas do mundo, na categoria 73 kg.

Paulo Ricardo disse que vai se preparar para o campeonato de 2022 (Foto: IJF)

Ele chegou a disputar a medalha de bonze com o mongol Thumunk Bradakh, mas, após um erro de estratégia, acabou perdendo. Paulo Ricardo lutou também enfrentou também o russo Vladimir Kobzar - atleta de carreira olímpica, com títulos mundiais e europeus.

“Ser o quinto melhor do mundo é uma vitória. Não fiquei ansioso nem com medo em momento algum. Pelo contrário. As minhas derrotas foram por punições simples, mas, consegui manter a calma e dei o meu melhor”, contou.

O atleta embarcou para Portugal na última segunda-feira (18), onde fez uma quarentena e testes, por conta da covid-19. O PM baiano treinou com a equipe de judô do Sport Lisboa e Benfica, além de colegas da Seleção Brasileira.

“Eles foram tão atenciosos e me fizeram propostas tentadoras. Agora, vou me preparar para o próximo mundial, que acontecerá na Polônia, na cidade de Cracóvia, em 2022”, comentou o PM.