PM da reserva acusado de homicídio é preso em Alagoinhas

Um policial militar da reserva teve mandado de prisão cumprido na manhã desta quinta-feira (30), pela Força Tarefa de Combate a Grupos de Extermínio e Extorsões da Secretaria da Segurança Pública. A ação faz parte da Operação Tocaia, que visa a elucidar um caso de sequestro seguido de homicídio ocorrido em 2019, no município de Sátiro Dias.

Também foram cumpridos cinco mandados de busca, o que resultou nas apreensões de uma arma de fogo, munições, uma faca e documentos, em Alagoinhas. A Força Tarefa investiga a participação do preso em um grupo de extermínio com atuação nas cidades do nordeste Bahia. Os mandado foram expedidos pela Vara Crime de Inhambupe.

O alvo da operação também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de uso restrito, uma pistola Taurus 9 mm. Conduzido para a sede da Corregedoria Geral da SSP, ele foi interrogado e, em seguida, encaminhado para a realização de exames de corpo de delito, antes de ser encaminhado à custódia no Batalhão de Choque.