PM deixa homem desacordado após enforcá-lo durante abordagem violenta em SP; vídeo

O homem ficou desacordado após ser enforcado durante uma abordagem policial violenta em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. As cenas viralizaram por causa da similaridade com a brutalidade policial que levou a morte de George Floyd, que era negro igual ao brasileiro abordado no Brasil.

Segundo o Uol, o episódio de violência ocorreu após dois homens, que estavam em uma moto, tentarem fugir da abordagem policial.

O que foi feito com George Floyd foi brutal, nojento, criminoso, mas infelizmente é a realidade no Brasil. Esse exemplo de ontem, Carapicuíba, é só mais um exemplo da violência da PM paulista. #bdsp pic.twitter.com/gMWmCLBe4x — Luna #forabolsonaro (@lunapramudarsp) June 22, 2020

A ação foi gravada em vídeo por testemunhas. Em um primeiro momento, um policial militar (PM) aplica um mata-leão (golpe de estrangulamento) em um dos homens, vestido de camisa listrada e bermuda branca. Ele parece ir desacordado ao chão.

Enquanto isso acontece, o outro homem abordado é xingado pelos policiais militares.

No segundo momento, o mesmo PM se ajoelha sobre o peito do homem e o enforca com a mão. Por conta disso, o jovem começa a se debater. A cena se assemelha às circunstâncias da morte de George Floyd, homem afro-americano morto após uma abordagem policial na cidade de Minneapolis. O homicídio gerou uma onda de protestos nos Estados Unidos e em outros países contra o racismo e a violência policial.

O caso foi registrado em uma delegacia da cidade. Ao atender um telefonema da reportagem do Uol, o delegado que afirmou que não poderia passar nenhuma informação.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que o "condutor foi socorrido ao PS [Pronto Socorro] e posteriormente encaminhado ao 1º DP do município, onde o caso foi registrado."

A nota não informa o quadro de saúde do homem abordado nem se ele continua detido.