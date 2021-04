PM é acionada para verificar possível queda de avião na Barra, mas não vê indícios

A Polícia Militar, com viatura e até o helicóptero da corporação, e o Corpo de Bombeiros foram chamados, na tarde deste domingo (4), para verificar a informação de que um avião tinha caído no mar, no bairro da Barra, em Salvador. No entanto, a 11ª CIPM e o Grupamento Aéreo (Graer) estiveram no local e não encontraram sinais ou relatos do acidente. A suspeita é que tenha se tratado de um trote.

O CORREIO perguntou à polícia quantas ligações com informações falsas são recebidas em média pela corporação, mas não obteve resposta. No Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também costuma ser alvo de trotes, cerca de 30% das ligações recebidas por dia, na capital, são trotes. Para conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância do serviço prestado, o órgão realiza o Projeto SAMU nas Escolas, que também capacita os alunos sobre manobras de suporte básico de vida.

Os estudantes acabam tornando-se multiplicadores no atendimento emergencial às vítimas de parada cardiorrespiratória, além de entenderam a importância do serviço e como um trote pode causar sérios prejuízos ao paciente que de fato esteja necessitando de atendimento.

Desde 2015, tramita no Congresso o projeto de lei que coíbe os trotes telefônicos direcionados.