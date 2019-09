PM é atropelado e outro ferido enquanto atendiam acidente no Retiro

Os policiais militares Flávio Sueira Abbude e Ulisses Melo Pereira, da 9ª Companhia independente de Policia Militar (CIPM/Pirajá), ficaram feridos após serem atingidos por um veículo desgovernado, que era conduzido por um homem com sinais de embriaguez, enquanto atendiam uma vítima de acidente no Largo do Retiro, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira (9). Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com o boletim de ocorrências, os policiais estavam em serviço, atendendo uma ocorrência de acidente de moto com vítima fatal, na Avenida Barros Reis. Ainda segundo o boletim, enquanto aguardavam a chegada do Departamento de Polícia Técnica para a realização dos procedimentos legais no corpo da vítima, os policiais foram surpreendidos por um veículo Chevrolet Cobalt de cor branca, em alta velocidade, que atropelou o PM Abbude.

Logo em seguida, o veiculo desgovernado se chocou com a viatura em que estava o PM Pereira. Em nota, a Polícia Militar informou que os policiais que foram até o local para socorrer os colegas deram voz de prisão ao condutor do veículo, que aparentava sinais de embriaguez. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi conduzido à Central de Flagrantes para as devidas providências.

O policial Flávio sofreu lesões no abdomen e cabeça e permanece internado na unidade hospitalar. Já Ulisses, que teve uma lesão na perna esquerda, recebeu alta por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira (9).

Em nota, a PM informou que, na noite de domingo (8), por volta das 23h45, uma equipe da 9ª CIPM havia sido acionada para atender um acidente de motocicleta com vítima fatal no Largo do Retiro e, quando os policiais se preparavam para fazer o isolamento da área, eles foram atingidos por outro veículo.

"Um motorista que conduzia um veículo Cobalt, passou pelo local em alta velocidade e arremessou um dos policiais para o sentido contrário da via, e logo após o Cobalt se chocou frontalmente com a viatura causando traumas no outro militar que estava no interior da viatura policial, que também sofreu danos", informa a PM, em nota, acrescentando que uma equipe do Departamento de Promoção Social acompanha o militar e presta toda a assistência necessária.

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro