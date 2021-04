PM é baleada na mão em troca de tiros no bairro de Santa Cruz

Uma policial militar foi baleada na mão durante uma troca de tiros no bairro de Santa Cruz, nesta segunda-feira (19). Dois suspeitos também ficaram feridos na situação.

Segundo a Polícia Militar, ela estava com equipes da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Nordeste) que faziam rondas no fim de linha da Santa Cruz quando se depararam com um grupo armado que começou a atirar. Houve troca de tiros.

Os suspeitos conseguiram fugir. A policial foi atingida na mão e foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE) por uma das equipes. Ela passa bem.

A outra equipe continuou fazendo buscas e encontrou dois dos suspeitos feridos. Também levados ao HGE, não há detalhes do estado de saúde de ambos.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes.