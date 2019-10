PM é baleado após reagir a assalto na Avenida Tancredo Neves

Um policial militar foi baleado ao reagir a um assalto no início da manhã desta segunda-feira (21). O PM Carlos Maurício Nascimento Lopes da Cruz foi atingido no abdômem depois de reagir a um assalto na Avenida Tancredo Neves. Ele foi socorrido por um guardador de veículos para o Hospital Roberto Santos, onde segue internado no Centro Cirúrgico. Não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrências do posto policial do Roberto Santos, o PM é lotado na 35ª Companhia Independente de Polícia Militar. Ainda segundo o boletim, o PM estava lanchando antes de iniciar o trabalho, por volta de 5h40 , quando foi abordado por homens armados em um veiculo Duster Oroch de cor prata.

Segundo a polícia, os criminosos levaram o celular e relógio do policial. Em seguida, os bandidos fugiram do local. Em nota, a Policia Militar informou que o PM sofreu uma tentativa de assalto enquanto fazia um lanche. Ao reagir, foi baleado no abdômem e foi socorrido por um popular.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro