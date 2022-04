PM é baleado durante assalto em Lauro de Freitas

Um policial militar foi baleado na noite do domingo (24) em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, durante um assalto. Três suspeitos pelo crime foram presos depois de fazer uma mulher grávida refém na tentativa de fuga.

O crime aconteceu por volta das 22h30, na Rua Miranda, na localidade de Quingoma. Uma equipe da 81ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local depois da informação de que um PM havia sido baleado. A arma dele foi roubada. O policial, baleado na perna esquerda e de raspão no peito, foi socorrido para uma unidade de saúde. A PM não informou o estado dele.

Com as informações sobre os suspeitos, a equipe fez buscas na região com apoio da Rondesp RMS. Três suspeitos foram achadas e conseguiram fugir, invadindo uma residência e fazendo uma grávida refém. A PM negociou com o trio por horas, até conseguir libertar a refém e prender os homens, que se renderam.

Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 40 e três celulares. Todo material apreendido foi apresentado na 27ª Delegacia.