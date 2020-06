PM é baleado na cabeça enquanto atendia ocorrência no Jardim Nova Esperança

Um policial militar, que não teve o nome e a idade divulgados, foi atingido na cabeça enquanto realizava rondas no Caminho 7, no bairro de Jardim Nova Esperança, na noite de quinta-feira (11). De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Sete de Abril) foi acionada para atender uma denúncia de tráfico de drogas no bairro de Jardim Nova Esperança, quando houve o ataque.

Em nota, a PM infomou que diante da aproximação dos policiais, os suspeitos dispararam contra a equipe. Um dos policiais acabou ferido. Ele foi socorrido para o Hospital São Rafael, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dele é considerado grave.

















