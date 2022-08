PM é baleado por policiais civis durante operação no Recôncavo baiano

Um policial militar foi baleado por dois agentes da Polícia Civil na noite do sábado (20), em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano. Ele estava no carro com a esposa e a filha quando foi ferido.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) investiga as circunstâncias do caso. Os policiais civis estavam a trabalho, durante a operação Guardiões do Recôncavo. Já o PM, segundo testemunhas, estava de folga.

A mulher e a filha do PM não ficaram feridas. O cabo da PM foi hospitalizado e teve alta ontem, segundo a SSP.

Os investigadores envolvidos prestaram depoimento neste domingo (21), e o militar e sua esposa devem ser ouvidos hoje para ajudar a esclarecer o caso.