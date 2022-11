PM é condenado a seis anos de prisão por matar homem em bar de Feira de Santana

Um policial militar foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por matar um homem em um bar de Feira de Santana, em 2013. A decisão foi tomada na noite da sexta-feira (25) pela Justiça, mas ainda cabe recurso.

O crime aconteceu em 10 de novembro de 2013. Samuel Santos Freitas, 43 anos, observava a briga de um casal dentro de um bar na Avenida Maria Quitéria, no bairro Brasília, quando a mulher se desequilibrou e acabou esbarrando no PM.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Samuel então se envolveu na briga e deu um murro em Wendel Santana dos Santos, de 36 anos, que revidou. Durante a confusão, o PM sacou uma arma e atirou no pescoço de Wendel. A vítima morreu no local.

Por conta do crime, o PM chegou a ser preso em 2013. Desde então ele foi solto e continua trabalhando. Ele não se envolveu em outros processos criminais e, por isso, a juíza Márcia Simões concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. A defesa considera que o PM agiu em legítima defesa e deve recorrer.