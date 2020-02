PM é flagrado agredindo foliões no Campo Grande

Um policial militar foi flagrado agredindo foliões que estavam parados no Bloco das Muquiranas, no circuito do Campo Grande, nessa segunda-feira (24). A cena foi registrada por pessoas que estavam em um camarote. O PM saca o cassetete e distribui golpes em alguns homens fantasiados, depois avança para outro grupo de foliões e continua as agressões.

Pelas imagens é possível ver que a primeira vítima gesticula e fala alguma coisa com o policial. Em seguida, o PM saca o cassetete e começa a dar os primeiros golpes. O homem se encolhe e pede calma, mas o policial segue com as agressões. A vítima se afasta e esbarra em outros foliões. Nesse momento, um segundo policial começa a distribuir cacetadas, e algumas mulheres também correm para se proteger.

O primeiro policial avança sobre outro grupo de foliões e segue com as agressões, sendo acompanhado de outros dois colegas. Algumas pessoas pedem calma, mas são empurradas pelos PMs. O grupo tinha cinco militares. Um deles golpeia uma pistola de água que está no chão sugerindo que a brincadeira de molhar as pessoas tenha sido o pivô da confusão, mas nas imagens não está claro qual o motivo da violência.

Procurada, a Polícia Militar informou que as circunstâncias do fato serão apuradas.