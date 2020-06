PM é preso após arma dele ser encontrada em casa assaltada em Igaporã

Um soldado da Polícia Militar foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (9), por suspeita de participação em um roubo. A arma do militar foi apreendida em uma casa atacada por criminosos. O assalto ocorreu na madrugada de ontem (terça-feira), no município de Igaporã.

Segundo as vítimas, três homens vestindo fardas semelhantes a da PM invadiram o imóvel alegando cumprimento de mandado de busca e apreensão. No local o trio roubou 5 mil reais em espécie, uma espingarda, joias, um celular e chaves de três veículos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP) não informou a identidade do suspeito, mas a reportagem do CORREIO apurou que trata-se do policial Lenilson dos Santos Costa, lotado na 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pojuca).

Quando o trio saiu da casa, um dos criminosos deixou cair uma pistola e não percebeu. O armamento está registrado no nome do soldado, lotado em uma CIPM da Região Metropolitana de Salvador (RMS). O PM foi apresentado na 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Guanambi), onde foi autuado e aguarda audiência de custódia. A prisão foi efetuada pela Força Tarefa da Secretaria da Segurança Pública, que combate crimes cometidos por integrantes de forças policiais.

Um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado na Corregedoria da PM. O soldado foi o 11° policial preso pela Força Tarefa liderada pela Corregedoria Geral da SSP, nos últimos dias. No dia 16 de maio quatro soldados foram presos por homicídios contra dois irmãos. Uma semana depois (23 de maio), mais cinco PMs acabaram capturados pelo crime de extorsão mediante sequestro. No dia seguinte, um soldado, sexto integrante deste bando, acabou encontrado e também preso.