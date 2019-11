PM é preso após matar homem que descumpriu medida protetiva

Um policial militar, que não teve o nome divulgado, foi preso na quarta-feira (6), depois que atirou na cabeça de Eric dos Santos Queiroz, 23 anos. Eric descumpriu uma medida protetiva. Ele e a ex-namorada estavam separados havia dois anos, mas o jovem não aceitava o fim do relacionamento. Mesmo sabendo que a mulher estava amparada por uma medida protetiva, que proibia que se aproximasse, ele decidiu procurá-la e acabou sendo morto por um policial.

Eric foi morto com tiro disparado por PM, irmão de sua ex-namorada

Pela manhã, a Polícia Civil e a família do jovem assassinado disseram ao CORREIO que o policial que matou Eric era irmão da mulher que tem a medida protetiva. Mas à noite, em contato com o jornal, a vítima afirmou que não tem irmão policial e nenhuma relação com o PM que matou Eric. Sem se identificar, ela contou que o policial à paisana foi até ao local depois que ela informou que Eric estava descumprindo a medida protetiva. O PM encontrou com Eric e o rendeu, mas ele teria reagido e, por isso, o policial atirou. Ela disse que já foi ouvida no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A prisão do soldado foi confirmada ao CORREIO, em nota enviada pela Polícia Militar, nesta quinta-feira (7). "Na manhã de quarta-feira (6), policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 17ª CIPM foram acionados pelo Cicom para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Segundo Barreiro, no bairro de Monte Serrat, em Salvador. Ao chegar ao local, a guarnição socorreu um homem ferido até o Hospital Agenor Paiva, que não resistiu, e não localizou o autor do crime. No mesmo dia, um policial militar se apresentou na Corregedoria como autor dos disparos. A unidade correcional registrou a ocorrência e realizou a prisão em flagrante do militar", afirmou a PM.

Segundo ocorrência registrada no posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE), para onde Eric foi socorrido, a vítima estava ciente da decisão judicial que determinava o afastamento da ex-namorada. “A irmã da vítima diz que ele recebeu a intimação que comunicava a medida protetiva, mas não conseguia aceitar a separação”.

O documento diz ainda que, a princípio, o crime foi registrado como tentativa de homicídio pela delegada plantonista, Darlene Palafois, a ser investigado pela 3ª Delegacia (Bonfim). Após a morte, confirmada às 7h desta quinta (7), o caso está sob a investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Civil informou, em nota, que a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) investiga a morte de Eric. "O suspeito é um policial militar e ex-cunhado da vítima", confirma, em nota.

O corpo de Eric, que segundo as informações preliminares estava desarmado, foi levado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), onde aguarda a identificação de familiares.