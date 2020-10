PM é preso com carro com dados adulterados em São Cristóvão

Um policial militar foi preso com um carro com dados adulterados no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O caso aconteceu na noite deste sábado (10) durante uma abordagem policial na região do Jardim das Margaridas.

Em nota, a Polícia Militar contou que por volta das 21h policiais militares da 49ª Companhia Independente da PM (CIPM/ São Cristóvão) faziam rondas na região do Jardim das Margaridas e abordaram o motoristas de um carro Ford, modelo Edge, de cor branca.

“Durante a abordagem os PMs verificaram que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o chassi apresentavam características de adulteração. Durante a apresentação dos documentos a guarnição da PM constatou que o motorista se tratava de um policial militar”, diz a nota.

O nome e a patente do militar não foram divulgados. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DRFRV) e em seguida na Corregedoria da Polícia Militar. Ainda segundo a PM, após formalização do ocorrido, o militar foi conduzido para Centro de Custódia Provisória (CCP), no Batalhão de Polícia de Choque, em Lauro de Freitas.