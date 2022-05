PM faz ação no Nordeste de Amaralina para evitar roubos a bares

Duas operações da polícia reduziram os roubos a bares e restaurantes, nos bairros de Itaigara, Pituba e Caminho das Árvores. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, durante as operações Acauã e Nordeste, nessa quarta-feira (25), foram implementados reforço no patrulhamento no Nordeste de Amaralina e em parte da orla marítima.

Com bloqueios e abordagens, equipes da Rondesp Atlântico, 40ª CIPM, 13ª CIPM, 35a CIPM, Petos do CPR-Atlântico, Apolo, Bepe, Coppa e Choque fecharam as entradas e saídas do Complexo do Nordeste de Amaralina.

Os militares também visitaram os bares e restaurantes, trocando contatos com proprietários, gerentes e seguranças privados. "Denúncias anônimas e ações de inteligência indicaram que traficantes que atuam no Nordeste estavam praticando os roubos. Seguiremos fechando o cerco por tempo indeterminado", garantiu o tenente-coronel Lucas Palma, subcomandante do CPR-Atlântico.

Roubo

Um assaltante foi preso após roubar um carro no bairro do Caminho das Árvores, na noite dessa quarta-feira (25). Policiais da 35ª CIPM (Iguatemi) participavam de uma operação de combate a roubos em bares e restaurantes quando foram acionados para a ocorrência.

Os policiais fizeram um cerco na região e conseguiram alcançar os suspeitos no Loteamento Aquarius. O carro foi cercado e dois assaltantes tentaram fugir correndo. Um deles foi alcançado e preso. O outro comparsa conseguiu escapar.

O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).