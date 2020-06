PM filmado apontando arma para jovem é preso por tentativa de homicídio na Bahia

Um soldado da Polícia Militar foi indiciado pela delegacia de Carinhanha, no Oeste da Bahia, por tentativa de homicídio de um homem e ameaça contra um adolescente. O caso aconteceu no último dia 15 de fevereiro, no estabelecimento Varandas Bar, situado no Centro do município.

Na ocasião, o PM, que estava à paisana e havia ingerido bebida alcoólica, apontou uma arma de fogo contra a cabeça do homem e chegou a encostar o cano da pistola no olho do adolescente. Depois, ele disparou na direção do homem maior de idade, acertando um poste. (Veja o vídeo com parte do momento abaixo)

O inquérito foi acompanhado pelas Corregedorias da SSP e da PM. Lotado em uma CIPM da região Oeste, o soldado responde aos crimes em liberdade.