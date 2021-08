PM inscreve para aulas gratuitas de jiu-jitsu em Vera Cruz

A 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Vera Cruz) abrirá 30 vagas para o projeto Polícia Acreditando na Inclusão Social (PAIS), que oferece aulas de jiu-jitsu para crianças e adolescentes da comunidade de Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As inscrições poderão ser feitas nos próximos dias 23, 25 e 27 de agosto.

Os responsáveis pelas crianças de 10 a 16 anos, moradoras de Conceição e adjacências, interessadas em participar do programa podem ir até a sede da 5ª CIPM - Av. Central, s/nº, Bairro do Duro, Mar Grande - levando a identidade ou certidão de nascimento da criança ou adolescente, comprovantes de residência e matrícula, pois é necessário o vínculo com uma instituição de ensino municipal, estadual ou privada, além da documentação do tutor.

Iniciado em 2017 com 15 alunos, o projeto PAIS usa o esporte como ferramenta de inserção social e cultural na comunidade e é coordenado pelo cabo PM Wellington Silva dos Anjos, faixa preta 2º grau do esporte.

“Nos preocupamos com o futuro desses garotos e me orgulho em dizer que daqui já saíram campeões estaduais e brasileiros da modalidade. Nós trabalhamos com eles desde a base e transformamos essas vidas com o esporte”, explica o PM.

As aulas serão ministradas na base do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), no distrito de Conceição, seguindo todos os cuidados para evitar a disseminação do coronavírus. Serão seis turmas, com 20 alunos em cada aula, durante dias alternados.

“Nós temos um espaço de 40 metros quadrados, com 80 placas de tatame, que serão higienizadas. Por ser um esporte de contato, iremos, por enquanto, iniciar com aulas lúdicas e garantir que todos estejam com máscaras e façam o uso do álcool em gel”, acrescenta o policial.