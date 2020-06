PM interrompe festa de 'paredão' em Camaçari e participantes vão parar na delegacia

Uma festa regada a muita bebida alcoólica e sons do tipo “paredão” no bairro Parque Real Serra Verde, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) foi interrompida pela Polícia Militar (PM) por volta das meia noite de domingo (14). Os policiais chegaram ao local através de uma denúncia e, lá, encontraram cerca de 60 jovens, quase todos sem máscaras de proteção e sem os demais cuidados recomendados para a atual situação de pandemia, e em desacordo com o decreto de isolamento social.

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que todos os participantes da festa foram revistados e, em seguida, conduzidos à 18ª Delegacia (Camaçari). "Com alguns frequentadores foram encontrados, além de bebidas alcoólicas, frascos do entorpecente conhecido como “cheirinho loló”. Todos os acusados e o material foram apresentados à 18ª Delegacia", informa a nota.

O flagrante foi feito por policiais militares do 12° Batalhão, em operação conjunta com prepostos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Camaçari (Sedur).