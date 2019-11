PM mata mulher, atira em quartel e comete suicídio em Dias d'Ávila

Um policial milital matou uma mulher na manhã deste sábado (30) em Dias d'Ávila, cidade da região metropolitana de Salvador, e em seguida foi encontrado morto em uma área de mata na região de Camaçari.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM-BA), o profissional, que era lotado na Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/36ª Dias d'Ávila), assumiu o serviço por volta das 8h30 e logo depois entrou em surto e efetuou disparos de arma de fogo em direção à estrutura física da Companhia. Em seguida, o militar fugiu conduzindo o próprio veículo.

As guarnições iniciaram buscas na região e receberam informações de que ele teria atirado em uma mulher, que não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações preliminares, essa mulher seria a ex-mulher do PM. Após ter cometido o crime, o PM cometeu suicídio, confirma a Polícia.

"Durante as diligências, as equipes localizaram o policial sem vida em uma área de mata na região de Camaçari. Conforme a PM, há indícios de que ele tenha cometido suicídio. O carro utilizado na fuga foi encontrado incendiado. Equipes da Companhia isolaram a área para preservação do local do crime, enquanto aguardam a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que fará a perícia e a remoção dos corpos", diz a nota, enviada ao CORREIO por volta das 12h deste sábado.

Na mesma nota, a Polícia Militar afirmou que está tomando todas as medidas legais cabíveis junto à Corregedoria da PM e a Polícia Civil, órgãos que investigarão o caso.