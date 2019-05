PM morto em assalto a ônibus estava aposentado desde 2002

O soldado reformado Milton de Sousa Silva, 55 anos, que foi morto na noite de segunda-feira (27) em um assalto a ônibus, estava desde 2002 reformado - quando o militar se aposenta.

O policial reformado foi alvejado por criminosos no interior do coletivo que fazia linha Paripe/Aeroporto, quando trafegava pela Avenida Aliomar Baleeiro, em Cajazeiras. O militar chegou a ser socorrido por uma equipe da 3ª Companhia Independente de PM (CIPM/Cajazeiras) para o Hospital Municipal de Salvador, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, os bandidos estavam no ônibus quando anunciaram o assalto. Em seguida, o PM entrou no coletivo e se identificou.

“São informações preliminares, mas é o que sabemos até então. Depois que balearam o rapaz, eles fugiram em um carro que estava dando apoio. Os rodoviários estão abalados e o Sindicato está preocupado com a falta de segurança pública, e com os constantes assaltos a ônibus”, afirmou.

Em nota de pesar divulgada na manhã desta quarta-feira (28), a PM informou que soldado Milton ingressou nas fileiras da corporação há 30 anos e estava reformado desde o ano de 2002.

"Ainda não há informações sobre o horário e o local do sepultamento. Uma equipe do Departamento de Promoção Social (DPS) está acompanhando os familiares e prestando toda a assistência necessária", afirmou a PM.

Este ano, cinco policiais militares foram mortos sendo um durante o trabalho, dois fora de serviço e dois reformados, incluindo o soldado Milton.

Dois de Julho

Esse é o segundo caso de um policial militar assassinado em três dias. Na sexta-feira (24), o soldado Everaldo Costa Junior, 32 anos, morreu depois de ser baleado no rosto dentro do Hotel Chavier, na Ladeira do Gabriel, por volta das 20h. Ele era lotado na 16ª CIPM (Comércio) e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas também chegou à unidade de saúde sem vida.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou, nesta segunda, que a autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas.

Crimes contra policiais

Em março, um policial militar aposentado foi morto a tiros dentro da própria casa, no bairro de São João do Cabrito, Subúrbio Ferroviário de Salvador. Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito de cometer o crime contra Yves Rogério Ferreira Lopes, 52, é o filho da vítima, um adolescente de 15 anos, que foi apreendido.

A arma usada no crime, um revólver calibre 38, pertencia a Yves Lopes, que, segundo o CORREIO apurou, foi morto no sofá da sala. A reportagem também apurou que a mãe do garoto e mulher da vítima informou aos policiais que a vítima já havia agredido o filho algumas vezes.

Em abril, o policial civil Pedro Rodrigues do Carmo Filho, 63 anos, foi morto a tiros ao interromper um assalto a ônibus às margens da rodovia BR-324, no bairro de Águas Claras, em Salvador. Segundo a família, o policial que era lotado na 29ª Delegacia (Plataforma) e estava trabalhando.