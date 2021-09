PM prende homem apontado como um dos chefes do tráfico na Roça da Sabina

A Polícia Militar prendeu um homem, na tarde deste sábado (11), na Roça da Sabina, no bairro da Barra. De acordo com a PM, o homem, que não teve a identidade divulgada, é um dos líderes do tráfico de drogas da região.

Ele foi preso por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico. Com o suspeito foram encontradas 373 pedrinhas de crack e materiais usados na venda de entorpecentes.

De acordo com a PM, um patrulhamento de rotina acontecia na localidade, que fica nas proximidades do Shopping Barra, as guarnições encontraram quatro suspeitos, que correram com a aproximação dos policiais.

“Eles correram, mas conseguimos alcançar um indivíduo, apontado como chefe daquela localidade. Além das drogas, encontramos também com ele uns sacos para embalar entorpecentes e dois celulares”, contou o tenente Mateus Grec da Rondesp Atlântico.

Todos os materiais foram encaminhados, junto com o suspeito, para a Central de Flagrantes, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM).