PM que matou homem em briga de trânsito é preso em Bom Jesus da Lapa 

Um policial militar, que não teve a identidade divulgada, foi preso na última terça-feira (18), acusado de matar o agricultor José Pinheiro dos Santos, 51 anos, com disparos de arma de fogo, no Projeto Formoso, zona rural de Bom Jesus da Lapa, no sábado (16). De acordo com o coordenador da 24ª Coorpin, delegado Jakson Luiz Trindade, o crime ocorreu após uma discussão em uma rodovia da região.

“A vítima colocava carga em um caminhão que obstruía a rua e o militar tentava passar com seu veículo, quando houve o desentendimento, resultando no disparo”, detalhou. O mandado de prisão preventiva contra o policial militar foi cumprido por equipes da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro)

O militar, que era investigado por equipes da 24ª Coorpin / Bom Jesus da Lapa, se apresentou acompanhado de um advogado. O policial está à disposição do Poder Judiciário.