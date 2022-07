PM que matou mulher, filhos, irmão e mãe não aceitava fim do casamento

A revolta com o possível fim do casamento com Kassiele Moreira, 28 anos, é o principal motivo apontado pela polícia do Paraná para os crimes cometidos pelo policial militar Fabiano Junior Garcia, de 37 anos, na madrugada desta segunda-feira (15). O militar matou a companheira, a enteada, a própria mãe, um irmão e seus dois filhos, além de dois desconhecidos da família. O caso ocorreu nas regiões de Toledo e Céu Azul, no oeste do Paraná. Ele tirou a própria vida em seguida.

Em coletiva de imprensa, o coronel Hudson Leôncio Teixeira, comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, afirmou que Fabiano não tinha histórico de problemas na corporação. O crime teria sido motivado pela separação do casal. O PM teria planejado a ação.

“Ele mandou áudios para família e amigos explicando a situação. O que deu a entender que a motivação para toda essa tragédia foi a separação. Ele não estava aceitando essa situação. Efetuou um disparo de arma de fogo contra a própria cabeça, vindo a óbito”, disse Teixeira. Fabiano estava há 12 anos na corporação.

De acordo com a PM, Fabiano deixou o plantão na 9º Batalhão da Polícia Militar de Toledo por volta das 19h. Às 23h, ele ligou para o cunhado falando sobre a crise com a esposa. O crime ocorreu no intervalo entre 23h e 00h30.

Em Toledo, ele matou a esposa e a enteada de 12 anos. Depois foi até a casa da mãe e a matou com facadas. No local, ele também atirou contra o irmão. Informações preliminares apontam que Fabiano se dirigiu até o município de Céu Azul e matou os dois filhos que moravam com a avó materna.

O homem voltou à cidade de Toledo e atirou contra duas pessoas aleatórias que passavam pela região. “Presumo que ele já tinha um planejamento, já tinha a intenção de fazer tudo isso”, avaliou o coronel da Polícia Militar.

As vítimas de Fabiano são Kassiele Moreira Mendes Garcia, de 28 anos; o filho Miguel Augusto da Silva Garcia, 4; a filha Kamili Rafaela da Silva Garcia, 9; a enteada Amanda Mendes Garcia, 12; a mãe Irene Garcia, 78; o irmão Claudiomiro Garcia, 50, e dois desconhecidos da família: Kaio Felipe Siqueira da Silva, 17, e Luiz Carlos Becker, 19.