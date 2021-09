Policiais militares localizaram e queimaram, neste domingo (13), uma plantação com 39 mil pés de maconha, na Ilha das Araras, no município de Curaçá.

"Esse tipo de plantio é sempre realizado próximo do Rio São Francisco, sendo beneficiado com a irrigação. Por isso reforçamos as rondas nas áreas urbanas", contou o major Leonel Carlos Ribeiro Neto.

Foram erradicados quatro plantios totalizando 39 mil pés. Uma parte da plantação foi apresentada na Delegacia de Curaçá e as outras foram incineradas.