PM reage a tentativa de assalto e é baleado no Costa Azul

Um cabo da policia militar levou um tiro na mão em uma tentativa de assalto na manhã deste sábado (20), no bairro do Costa Azul. O crime aconteceu por volta das 7h, na Rua Arthur de Azevedo Machado.

De acordo com a Polícia Militar, o policial estava de folga quando foi surpreendido por dois bandidos. Os criminosos chegaram ao local em um carro de modelo Volkswagen Voyage e tentaram roubar o carro da vítima, que reagiu.

Durante a troca de tiros, o PM foi atingido na mão e precisou ser socorrido por equipes das 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Imbuí - Boca do Rio) e Operação Apolo. Ele foi levado para um hospital particular, onde foi medicado e está em avaliação para saber se será necessário passar por cirurgia. O quadro de saúde é estável.

Após a tentativa de assalto, os bandidos fugiram no sentido do Hospital Sarah. Um deles foi encontrado pouco depois, com um ferimento na mão, e levado para um posto na Avenida San Martin, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Ele aguarda regulação para Hospital Geral do Estado.