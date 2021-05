PM realiza curso intensivo de segurança para porteiros da região do Rio Vermelho

Porteiros e vigias que atuam nos bairros do Rio Vermelho, Ondina e Federação participam, nesta segunda-feira (24), de curso ministrado por policiais militares com foco em noções gerais de segurança. A iniciativa que conta com a participação de 40 profissionais da área é resultado de parceria entre a 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e o Conselho Comunitário de Segurança do Rio Vermelho.

Segundo a comandante da 12ª CIPM, major Érica Patrícia, o curso terá duração de 12 horas e duas horas de aula serão disponibilizadas no ambiente digital. “Esse agente porteiro de segurança acaba fortalecendo a nossa atuação através de dicas e com isso diminuindo nosso tempo resposta o que é muito importante. Ao final do curso, todos receberão certificado comprovando a qualificação”.

As aulas são ministradas pelos policiais militares e foram iniciadas às 8h30, seguindo até as 17h30. Na aula são abordadas as regras gerais de segurança, polícia comunitária, noções de primeiros socorros, Lei Maria da Penha, entre outros temas.

A presidente do Conselho Comunitário, Sônia Maria Líger, destacou que a aproximação da polícia com a comunidade é essencial. “Hoje, o porteiro são os olhos do condômino e entendemos que essa parceria é importante para melhorar o trabalho dos porteiros e vigia. Ao mesmo tempo, conseguimos fazer com que esses profissionais auxiliem a polícia no seu trabalho de prevenção”.

As inscrições foram realizadas por meio do Conselho Comunitário, na Companhia de Polícia. Para cada inscrito foi necessária a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. Os alimentos foram distribuídos para as 50 famílias cadastradas no Projeto Ação Solidária da unidade, e para moradores da região do bairro e adjacências, como Alto de Ondina, Canjira, Alto da Sereia e Vila Matos.