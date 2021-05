PM recupera caminhão com carga de cacau avaliada em R$ 280 mil

Foto: Divulgação/PM

A Polícia Militar recuperou esta semana um caminhão carregado com 250 sacos de cacau, que tinha sido tomado de assalto na BA-001, entre Camamu e o Trevo de Maraú, no baixo sul baiano. A carga, segundo a Polícia, está avaliada em R$ 280 mil.

O veículo e toda a carga de cacau foi encontrado abandonado na BR-030, próximo à Fazenda Boa Sorte, no município de Maraú. O motorista foi deixado amarrado pelos criminosos às margens da BA-001, na terça-feira, mas já foi libertado. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A ação policial em busca do veículo e do condutor, assim como pelos suspeitos do roubo, mobilizou policiais da CIPE Cacaueira, CIPT Sul e Soint da 61ª CIPT/Ubaitaba, mas nenhum suspeito havia sido preso até este sábado (15).