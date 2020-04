PM repassa informações sobre auxílio emergencial em libras

Quem procurou a Caixa Econômica Federal do bairro Granja Portugal, em Fortaleza (CE), na última quinta-feira (24), deparou-se com um aparato policial. No entanto, o que chamava atenção era a ação do subtenente Tupinambá, que traduzia as informações para a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras).

Algumas pessoas surdas ou com deficiência auditiva procuravam a agência em busca de informações sobre o auxílio emergencial do coronavírus e policial atendia e explicava como elas deveriam proceder, tudo por meio de libras. Em meio à pandemia de covid-19, muitas pessoas têm procurado unidades da Caixa para obter informação sobre o benefício.

A ação foi divulgada nas redes sociais e ganhou repercussão pela atitude do profissional de segurança. A página do Instagram Polícia Cearense.

A Polícia Militar do Estado tem intensificado o patrulhamento nas áreas onde funcionam agências bancárias, lotéricas e supermercados.