PM resgata cinco crianças de casa em chamas em Imbassaí; homem ateou fogo

A Polícia Militar resgatou cinco crianças em um incêndio na casa onde dormiam, na noite do último sábado (28), em Imbassaí. O suspeito de atear fogo na casa é um homem companheiro da dona do imóvel, que a havia agredido fisicamente.

Segundo a PM, a mulher procurou o posto policial de Imbassaí, denunciando ter sido vítima de violência doméstica. Além da agressão, o homem teria ameaçado-a de morte com uma faca.

Os policiais da 53ª Companhia Independente voltaram com ela ao imóvel, mas o suspeito já tinha fugido. Já no local, os PMs perceberam que o homem tinha colocado fogo na casa e aberto as válvulas do fogão a gás com o objetivo de provocar uma explosão.

Foi quando souberam que havia cinco crianças dormindo em colchonetes dentro da casa. Os militares entraram e resgataram as crianças. Em seguida, com ajuda de vizinhos, usaram baldes de água para combater as chamas.

Como ainda havia risco de explosão devido ao gás, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e retirou o cilindro do ambiente. Os bombeiros avaliaram que os danos estruturais ao telhado da casa foram significativos e interditaram o local.

Os policiais ainda fizeram buscas pelo suspeito na região, mas não o encontraram. A vítima foi levada à Delegacia de Proteção Ambiental, na Praia do Forte, para registrar a ocorrência.