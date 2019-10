PM se apresenta à polícia após matar esposa com tiro no peito

O soldado da Polícia Militar Kleber Fernando dos Santos, 33 anos, se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na manhã desta quinta-feira (31), após atirar e matar a esposa, identificada como Gleise Santos Andrade. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (30), no bairro de Itapuã, em Salvador. Kleber afirma que o tiro foi acidental e ocorreu quando ele fazia a manutenção da arma.

Gleise foi socorrida pelo próprio marido até o Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas, mas não resistiu ao ferimento e morreu. O corpo da vítima aguarda liberação de familiares no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR).

Kleber foi ouvido pela coordenação do DHPP, mas ainda não há informação sobre o conteúdo do depoimento. Ele é lotado na 15ª Companhia Independente da PM (CIPM/Itapuã).

Após o crime, o comando da 15ª CIPM esteve no local e realizou a condução do PM até a 12ª Delegacia (Itapuã), onde ele foi orientado a se apresentar no DHPP. Procurada pelo CORREIO, a Polícia Militar confirmou a morte da esposa do PM (veja abaixo).

Por volta das 10h, o soldado esteve no IMLNR. Acompanhado da mãe, de outros dois policiais e da comandante da 15ª CIPM, a major Letícia Mercês, Kleber não quis falar. À reportagem, a oficial se limitou a dizer que o PM e a corporação se pronunciariam oficialmente por meio do Departamento de Comunicação Social (DCS).

Em nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia de Homicídios (DH / Atlântico) investiga a morte de Gleise, vítima de "disparos de arma de fogo". A polícia diz ainda, por meio da declaração, que o autor dos tiros, companheiro da vítima e policial militar foi ouvido no DHPP.

"O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia no local e a arma do militar foi apreendida. Laudos e depoimentos de testemunhas são aguardados para complementar as investigações", acrescenta o comunicado.

O policial já tinha perdido uma esposa em 2017, durante um assalto. Kleber e Flávia Antunes, 34, foram baleados no dia 8 de março, em Vila de Abrantes, localidade do município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. O casal, que morava na cidade, foi surpreendido por um assaltante em uma bicicleta. Na ocasião, os dois foram socorridos para o Hospital Aeroporto, mas ela não resistiu.

Flávia estava casada há apenas um mês; morta com tiro nas costas (Foto: Reprodução)

Na época, um amigo das vítimas contou que Kleber tinha ido, de motocicleta, levar a companheira ao ponto de ônibus justamente temendo assaltos. "A esposa dele já tinha sido vítima desse mesmo homem, por isso, ele foi acompanhá-la", afirmou o amigo do casal.

Nota da Polícia Militar na íntegra:

"Por volta das 23h30 de quarta-feira (30), deu entrada no Hospital Aeroporto uma mulher, esposa de um policial militar, vítima de disparo de arma de fogo, que não resistiu aos ferimentos. Ela foi socorrida para unidade pelo marido, que informou a 15ª CIPM e foi apresentado a 12ª Delegacia e encaminhado para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) para adoção das medidas cabíveis. Segundo relato do policial, ele fazia a manutenção da arma quando houve o disparo acidental e atingiu a esposa.

Para esclarecimento de uma ocorrência passada, que vem sendo utilizada de forma incorreta, a Polícia Militar esclarece que há dois anos, o mesmo policial militar estava em um ponto de ônibus, em Abrantes, Camaçari, acompanhado da esposa, à época, quando o casal foi vítima de assalto. Os dois foram atingidos por disparos de arma de fogo. A esposa não sobreviveu e o PM foi atingido na mão. O fato foi comprovado com base nas imagens de câmera de segurança em via pública".