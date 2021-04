PM suspeito de participar de homicídio em Simões Filho é preso

Um soldado da Polícia Militar foi preso por homicídio na madrugada desta quarta-feira (28) em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O PM é suspeito de participar da morte de Daniel Machado Braga, em 24 de março.

O PM, que teve a prisão preventiva decretada pela 1ª Vara Crime da Comarca de Simões Filho, foi localizado no bairro Pitanguinha. Com o soldado foram apreendidos uma pistola ponto 380 com uma munição deflagrada, 33 munições do mesmo calibre e uma de .40, intactas, além de quatro cápsulas de 38, três carregadores, um coldre e dois celulares.

Na mesma operação, equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) flagraram outo homem com 13 munições de calibre 12, quatro rádio comunicadores e um tablet em Simões Filho. Ele confessou que recebia R$ 100 para guardar o material apreendido com ele. "Esse flagrante ocorreu, durante diligência para tentar cumprir mais um mandado de prisão. Nosso alvo é investigado por homicídios e suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro Palmares", explicou o titular da 22ª Delegacia, delegado Leandro Acácio.

Os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão em Camaçari. O alvo não foi localizado, mas na casa dele a polícia apreendeu maconha e embalagens para acondicionar drogas. O homem é investigado por tráfico e homicídios, naquela região.