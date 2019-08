PMs atiram ao lado de idosos e crianças em ação na Liberdade; assista

Foto: Reprodução

Policiais militares apontaram armas e atiraram para cima diante de moradores e crianças, em uma rua do bairro da Liberdade, no último sábado (24). As imagens foram gravadas por uma testemunha, durante a prisão de uma morador da rua, e o vídeo circula nas redes sociais. Nos 2 minutos e 11 segundos de gravação dá para ver o momento em que três policiais aparecem colocando o homem no fundo de uma viatura da Rondesp com prefixo 2.2210 diante dos olhares e gritos de mais de dez moradores, incluindo crianças.

No áudio não dá para ouvir exatamente os que as pessoas questionam, mas logo em seguida um dos policiais manda elas saírem de perto. Na sequência, o mesmo policial aparece empurrando um homem que acompanhava a situação e depois usa uma arma de grosso calibre para atirar para cima e grita: "fora, desgraça". Uma moradora ainda questiona: "Pra que isso? Tem criança aí".

Após o tiro, os moradores se afastam e um outro policial vai na direção deles e efetua pelo menos mais três disparos. O som dos tiros é acompanhado pelo grito de desespero das pessoas. Procurada, a Polícia Militar confirmou que a ação policial ocorreu na Liberdade, mas não informou o nome da rua, o motivo da prisão do homem, nem para onde ele foi levado.

Através de nota, a PM disse que "o Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC BTS) vai instaurar um feito investigatório para apurar as circunstâncias de uma abordagem de policiais militares da Rondesp BTS, no bairro da Liberdade, registrada através de vídeo". A PM também lamentou o ocorrido e ressaltou que não compactua com esse tipo de conduta.