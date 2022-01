PMs 'beijoqueiros' são identificados e afastados de suas funções no DF

Acabou a festa para os dois policiais militares do Distrito Federal que foram filmados, fardados e em horário de trabalho, beijando duas garotas na saída de uma balada. A dupla já foi identificada e afastada de suas funções nesta quarta-feira (5), informou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Os beijoqueiros foram flagrados no dia 31 de dezembro. De acordo com o portal Metrópoles, além do Inquérito Policial Militar, a corporação instaurou um Processo Administrativo de Licenciamento (PAL).

O procedimento é destinado a apurar responsabilidade de policial militar que integra o quadro de praças e pode resultar em expulsão. Os militares ainda não têm estabilidade no serviço público.

Ainda segundo o portal, o comandante do batalhão havia alertado as guarnições sobre a importância de manter a conduta durante o trabalho nas ruas. Em nota, a PMDF ressaltou “que não coaduna com nenhum tipo de desvio de conduta de seus policiais”.

O flagra aconteceu por volta das 4h30, pouco depois deles terem chegado em uma viatura para acompanhar a movimentação no fim da festa. Em certo momento, um grupo se aproxima dos PMs, oferece um cigarro, e os dois começam a fumar.

As imagens foram feitas no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN). Enquanto um PM beija uma das jovens, seu parceiro de farda beija o pescoço da outra. Eles não se intimidam com a presença de populares.