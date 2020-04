PMs com quadro leve da covid-19 poderão cumprir isolamento em hotel

Foi anunciado nesta sexta-feira (3), pelo governador Rui Costa, que os policiais militares que forem diagnosticados com a covid-19 poderão cumprir o período obrigatório de isolamento em um hotel alugado pelo Estado.

Situado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, o Hotel Malibu também receberá profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus. No caso da PM, o policial militar infectado deve entrar em contato com a sua unidade de trabalho e informar que tem interesse em ficar resguardado no hotel.

O Hotel Malibu receberá apenas pessoas que apresentem sintomas leves, e não necessitem de internação. “Profissionais da saúde ou da área de segurança que contraírem o vírus podem passar os 14 dias de quarentena em um hotel, evitando, dessa forma, transmitir o vírus para colegas de trabalho ou para a família. É opcional e não obrigatório. Cada um vai decidir, mas nós temos essa oferta, que é uma proteção adicional para as pessoas que estão mais expostas”, detalhou o governador.