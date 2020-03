PMs desconfiam de homem dentro de ônibus e apreendem mil pedras de crack

Uma mochila com mil pedras de crack, uma pistola calibre 45 e um simulacro de arma, 101 porções de cocaína, um rádio comunicador e munições calibre 12 foi apreendida na manhã deste sábado (7) por policiais da Rondesp Atlântico e Central, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Embora o material tenha sido apanhado no bairro, a perseguição que terminou na localização do material começou ainda na Avenida Paralela. Ninguém foi preso.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), uma equipe da Rondesp Atlântico desconfiou de um homem que estava dentro de um ônibus na Avenida. Os policiais militares, então, passaram a seguir o ônibus, que seguia em direção ao bairro de Tancredo Neves.

Quando o ônibus passou pela Rua Bahia, já no bairro onde aconteceu a apreensão, os PMs decidiram fazer a abordagem, já que, no local, não havia transeuntes. Mas o suspeito percebeu a viatura ao lado do ônibus e conseguiu fugir com o veículo ainda em movimento: ele saltou por uma das portas e correu.

Segundo a SSP, foi iniciada neste momento a perseguição. Os PMs pediram apoio da Rondesp Central e, após buscas, encontrou a mochila que era carregada pelo homem. Dentro dela havia uma pistola calibre 45, um simulacro de pistola, carregador, munições calibre 45 e 12, pouco mais de mil pedras de crack, 98 pinos com cocaína, três sacos com cocaína e um rádio comunicador.

Equipes permanecem no local procurando o criminoso, mas ninguém foi preso ainda. Os materiais foram apresentados na Central de Flagrantes.