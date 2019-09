PMs e bombeiros baianos ganham prioridade em atendimento no SAC

Foto: Divulgação/DCS PM

Dúvidas sobre procedimentos no RH Bahia, consulta de reserva, renovação de Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), entre outras demandas poderão ser resolvidas por policiais militares e bombeiros com total prioridade, no SAC do Shopping Bela Vista, em Salvador.

O posto, que foi inaugurado nesta terça-feira (10), será usado exclusivamente por militares da ativa e da reserva.

Ao todo serão 20 serviços, entre eles também consulta ao abono permanência e solicitação de compra de arma de fogo para os reservistas, disponibilizados para os servidores da capital e do interior.

"Treinamos equipes para esse tipo de atendimento. Este é mais um passo de valorização do nosso efetivo", destacou o coronel Anselmo Brandão, comandante-geral da Polícia Militar.

Também presente à inauguração, o comandante-geral dos Bombeiros, coronel Francisco Telles de Macêdo, enfatizou que o posto atende a uma demanda dos militares. "Ouvimos a tropa e buscamos sempre o melhor", afirmou.