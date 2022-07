PMs escapam de ataque de bandidos na Santa Cruz; viatura ficou danificada

Policiais militares que faziam rondas no final de linha do bairro da Santa Cruz levaram um susto na tarde de sexta (29). Eles passavam pelo local, quando foram recebidos por vários tiros que atingiram o pára-brisa do veículo.

De acordo com a Polícia Militar, o alvo dos criminosos foi uma equipe da 40ª Companhia Independente (CIPM/Nordeste de Amaralina). Quando foram recebidos a tiros, os PMs saíram da viatura e utilizaram o carro como uma espécie de escudo. Eles revidaram os tiros, afastando os bandidos, que fugiram por uma localidade conhecida como Beco do Candomblé.

Em nota, a PM informou que, apesar da intensa troca de tiros, não houve registro de feridos na ocorrência, e que a viatura ficou danificada. Além disso, acrescentou que o policiamento foi intensificado e reforçado na região com rondas e buscas à procura de suspeitos, mas ninguém foi preso até o momento.

O caso foi registrado na 28ª delegacia.