PMs matam dois suspeitos de roubar motoristas de aplicativos em Salvador

Dois homens, suspeitos de roubar motoristas de aplicativos em Salvador, foram mortos por policiais militares (PMs) na tarde deste sábado (11).

De acordo com a polícia militar, guarnições da Operação Gêmeos patrulhavam na BR-324 quando foram alertados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) sobre o roubo do veículo modelo KA, placa QWX-9633, no bairro da Palestina, que fica no limite com o município de Simões Filho, às margens da BR-324.

As equipes se dividiram e durante varreduras localizaram três suspeitos em um ponto de ônibus, perto de um posto de gasolina, em Campinas de Pirajá. Ainda segundo a PM, quando as viaturas fizeram o cerco a mulher se entregou e os homens correram para um matagal. "Houve confronto e a dupla acabou atingida. Mesmo sendo socorridos para o Hospital do Subúrbio, os assaltantes não resistiram aos ferimentos", diz a PM, em nota.

Com eles foram apreendidos dois revólveres calibres 38 e 22, munições e R$ 151 em espécie. Durante conversa com os policiais, a criminosa contou que o carro roubado tinha sido colocado perto da fábrica Papaiz, no bairro de Pirajá. Com isso, o automóvel foi localizado.

A assaltante, então, foi conduzida até o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o caso foi registrado.