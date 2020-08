PMs presenteiam bebê com berço em Vitória da Conquista

A bebê Yasmin Vitória foi presenteada, na sexta-feira (31), com um berço por militares da Patrulha Solidária do Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPRSO/Vitória da Conquista). O móvel foi entregue na casa da família, no bairro Bruno Bacelar, em Vitória da Conquista, região Sudoeste da Bahia.

Yasmim Vitória vestida de policial (Foto: Divulgação SSP)

Yasmim é a terceira criança atendida pela campanha 'Amiguinhos da PM', desenvolvida pela unidade. De acordo com a coordenadora da Patrulha Solidária, tenente Maria Alice Santana, os policiais aproveitaram a oportunidade para conhecer o bebê que nasceu em meados de julho.

Berço foi entregue na casa da família (Foto: Divulgação SSP)

A oficial lembrou que desde o início da pandemia, a PM tem acolhido milhares de famílias e, graças às parcerias, conseguido proporcionar um nascimento em condições dignas para essas crianças. Três bebês foram beneficiados com enxovais, berços, fraldas, camas, colchões, kits e remédios. Outras gestantes da cidade são acompanhadas pelos policiais.