PMs são presos após serem flagrados negociando venda de submetralhadora

Três policiais militares foram presos após serem flagrados vendendo uma submetralhadora no bairro do Barbalho, em Salvador. A prisão aconteceu no final da tarde dessa terça-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, a prisão aconteceu após uma denúncia de suposta venda de armamento. No momento do flagrante, um dos acusados estava com a submetralhadora no próprio veículo e, durante a abordagem, confessou o destino da arma de fogo e das munições.

Os três policiais militares foram conduzidos à Corregedoria da Polícia Militar, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e estão custodiados na Coordenadoria de Custódia Provisória (CCP), em Lauro de Freitas.

Ainda segundo a PM, a corporação irá instaurar um Inquérito Policial Militar (IPM), que apura na esfera penal, e um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que pode resultar na exclusão dos militares das fileiras da corporação.