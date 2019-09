PMs têm armas roubadas dentro de Vila Militar em Salvador

Duas armas que pertenciam a dois policiais militares baianos foram roubadas na Vila da Policial Militar do Bonfim, em Salvador, nesta terça feira (3).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), as armas estavam dentro de dois carros. Não há detalhes ainda sobre as circunstâncias do roubo.

Ainda de acordo com a PM, o Instituto de Ensino e Pesquisa da Polícia Militar (IEP) acionou a Polícia Judiciária Militar logo após o caso. Apesar de rondas pelo local, ninguém foi localizado, nem a autoria confirmada.

O Departamento Polícia Técnica (DPT) também foi acionado para fazer a perícia dos carros dos PMs, mas não encontrou nenhum sinal de arrobamento. A Polícia Militar informou que vai instaurar uma investigação para apurar o fato.