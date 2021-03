Podcast literário discute a Salvador dos livros, das ruas e das tradições

No ar desde o final de fevereiro, o “Podcast Literário Domínio Público” discute temas soteropolitanos a partir da Literatura, com uma linguagem que une o erudito ao popular, com direito a intervenções artísticas e leituras dramáticas.



"Desde o início da pandemia, venho reaprendendo a conviver com as mudanças nas dinâmicas da cidade. A Literatura tem sido uma maneira de acessar Salvador através da memória”, diz o escritor Denisson Palumbo, apresentador do podcast.



Em seus três primeiros episódios, o Domínio Público recebeu os convidados Jocevaldo Santiago, Fábio Mandingo e Juliana Bastos, que falaram sobre tradição religiosa, o Pelourinho e a marginalidade, respectivamente, relembrando nomes como Jorge Amado e Cuíca de Santo Amaro.



“A realização do podcast tem sido fundamental para ampliar a nossa percepção sobre as formas de relações com o espaço urbano, a partir dos temas que escolhemos. Nossa relação com o espaço público não será a mesma", diz Palumbo.

Nos próximos três episódios, que irão ao ar a partir da semana que vem, os temas abordados serão a respeito de acontecimentos históricos em Salvador, da presença do mar no imaginário da cidade e da influência decisiva de Moraes Moreira para o carnaval local. Gal Meireles, Gil Vicente Tavares e Franciel Cruz serão os convidados.



"Seguir Moral é se sentir no carnaval", diz o jornalista e escritor Franciel Cruz, que gosta de chamar o eterno novo baiano de “Moral Moreira”.



O Podcast Literário Domínio Público pode ser acessado gratuitamente nas plataformas de streaming Spotify, Youtube, Google Podcasts e Anchor. Em @dominiopublicopodcast, no Instagram, o público também poderá acompanhar as novidades e ficar por dentro dos programas. Escute como foi o segundo episódio, que discutiu o Pelourinho.